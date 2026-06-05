Legiun Asing Persija Habis? Enam Pemain Menyusul Allano & Van Basty Hengkang

bali.jpnn.com, PERSIJA - Persija makin agresif melepas para pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah melepas penyerang Allano Lima dan gelandang Van Basty Sousa, Persija kembali mengakhiri kerja samanya dengan enam pemain asingnya secara bersamaan, Kamis kemarin (4/6).

Keputusan manajemen ini terasa mengejutkan mengingat delapan pemain asing yang dilepas menjadi bagian penting dari perjalanan tim saat membawa Persija menempati peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026.

Enam pemain yang ikut hengkang menyusul Allano Lima dan Van Basty Sousa adalah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Thales Lira dan Alaaeddine Ajaraie.

Persija kini hanya menyisakan tiga pemain asing yang masih bertahan, yakni striker Gustavo Almeida, gelandang bertahan Fabio Silva dan bek tengah Paulo Ricardo.

Ketiga pemain itu terancam ikut hengkang karena sampai saat ini belum ada pembicaraan kontrak untuk musim depan.

“Persija menghadapi momen penuh haru yang tidak mudah, yakni sebuah perpisahan.

Enam pemain yang masa kontraknya telah berakhir dipastikan tidak akan melanjutkan perjalanan bersama Persija pada musim depan,” tulis Persija di laman resminya.