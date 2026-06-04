Van Gastel Takjub Fanatisme Suporter di Jakarta & Bandung, Ini yang Bikin Kecewa

bali.jpnn.com, BANTUL - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel membagikan kesannya setelah menyelesaikan musim perdana di Liga Indonesia bersama Laskar Mataram.

PSIM Yogyakarta yang musim lalu promosi dari Liga 2 mengakhiri kompetisi Super League 2025-2026 dengan menempati ke-11 hasil dari mengoleksi 45 poin.

Sepanjang musim kemarin, Riyatno Abiyoso dan kolega berhasil memenangkan 11 pertandingan, 12 kali seri dan 11 kali kalah.

“Saya sangat menikmati tahun pertama saya di sini. Banyak sekali perjalanan yang harus dilalui, sehingga saya harus beradaptasi,” kata Van Gastel dilansir dari laman klub.

Salah satu adaptasi terbesar bagi pelatih asal Belanda ini adalah panjangnya waktu perjalanan saat melakoni laga away.

“Terkadang, kami harus menjalani laga tandang selama empat hari.

Ini jadi hal baru bagi saya,” ujar Van Gastel.

Di luar tantangan geografis tersebut, Van Gastel memuji atmosfer kompetisi yang dinilainya sangat kompetitif.