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Bernardo Tavares Berat Hati Melepas Bruno Moreira, Sudah Berusaha Menahan

Kamis, 04 Juni 2026 – 18:56 WIB
Bernardo Tavares Berat Hati Melepas Bruno Moreira, Sudah Berusaha Menahan - JPNN.com Bali
Pelatih Bernardo Tavares berat hati melepas Bruno Moreira seusai kontraknya bersama Persebaya berakhir musim ini. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang serang berkebangsaan Brasil Bruno Moreira akhirnya memilih hengkang setelah empat musim bersama Persebaya Surabaya.

Bruno Moreira memutuskan melanjutkan karier di luar Indonesia, setelah membawa Persebaya finis di peringkat keempat Super League 2025-2026.

Meski berat, Bruno Moreira terpaksa mengambil keputusan ini untuk melanjutkan karier sepak bolanya.

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Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku berat harus melepas sang kapten tim seusai kontraknya berakhir.

Juru taktik berkebangsaan Portugal ini mengatakan sempat berusaha mempertahankan Bruno Moreira.

Seusai pertandingan terakhir melawan Persik Kediri, Bernardo Tavares sempat berbicara langsung dengan Bruno untuk membahas kemungkinan melanjutkan kebersamaan di Persebaya.

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"Setelah pertandingan terakhir, saya sempat berbicara langsung dengannya.

Saya mencoba meyakinkannya untuk bertahan dan menerima kontrak baru bersama Persebaya,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku berat harus melepas sang kapten tim Bruno Moreira seusai kontraknya berakhir.
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TAGS   Bernardo Tavares Bruno Moreira Persebaya Surabaya Persebaya persik Persik Kediri Super League 2025-2026 kontrak pemain bursa transfer Indonesia

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