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Bruno Moreira dan Persebaya Sepakat Berpisah, Pilih Berkarier di Luar Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 – 18:43 WIB
Bruno Moreira dan Persebaya Sepakat Berpisah, Pilih Berkarier di Luar Indonesia - JPNN.com Bali
Kapten Bruno Moreira sepakat berpisah dengan Persebaya setelah kompetisi Super League 2025-2026. Bruno Moreira memilih berkarier di luar Indonesia setelah mengakhiri kerja samanya dengan Persebaya. Foto: Instagram @brunomoreira99

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kebersamaan Bruno Moreira bersama Persebaya akhirnya berakhir.

Setelah empat musim bersama, kapten Persebaya dalam tiga musim terakhir ini memutuskan hengkang setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Kabar perpisahan itu diunggah langsung Bruno Moreira di akun media sosial pribadi, Selasa (2/6) dan mendapat respons puluhan ribu Bonek serta Bonita.

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“Merasa terhormat dapat menjadi pemimpin di sebuah klub yang kaya akan sejarah dan prestasi, bersama sekelompok pemain yang luar biasa, telah mengajarkan saya satu pelajaran penting yaitu tidak ada seorang pun yang lebih besar dari yang lain.

Kita semua setara, disatukan oleh mimpi dan tujuan yang sama," tulis Bruno Moreira di akun pribadi @brunomoreira99.

Bruno Moreira menjadi bagian penting dalam perjalanan Persebaya selama empat musim yang terbagi dalam dua periode berbeda.

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Dari seorang pemain asing yang datang membawa harapan, ia tumbuh menjadi kapten tim, pemimpin di lapangan, sekaligus sosok yang begitu dekat dengan Kota Surabaya.

“Terima kasih kepada setiap anggota staf dari mereka yang bekerja di balik layar hingga kepemimpinan klub.

Kebersamaan Bruno Moreira bersama Persebaya akhirnya berakhir. Bruno Moreira memutuskan hengkang setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir
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TAGS   Bruno Moreira Persebaya Persebaya Surabaya bursa transfer kontrak pemain Super League 2025-2026 Super League Indonesia Bonek Bonita

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