Timnas Tajikistan Panggil Bek PSIM Yogyakarta: Saya Termotivasi Membela Negara!

bali.jpnn.com, BANTUL - Bek asing andalan PSIM Yogyakarta, Rahmatsho Rahmatzoda, kembali mendapat panggilan memperkuat Timnas Tajikistan di laga persahabatan.

Pemanggilan ini bertepatan dengan berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026.

Pemain berusia 22 tahun ini mengaku sangat bangga kembali mendapat kepercayaan dari negaranya.

“Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk selalu dipanggil ke tim nasional.

Saat ini kami sedang bersiap untuk pertandingan persahabatan,” ujar Rahmatsho Rahmatzoda dilansir dari laman klub.

Mengingat jadwal kompetisi yang padat, Rahmatsho berencana langsung berlibur setelah agenda tim nasional selesai.

“Musim ini memang berat, tetapi membuahkan hasil.

Setelah pertandingan bersama tim nasional, saya akan beristirahat sejenak,” kata Rahmatsho Rahmatzoda.