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Layvin Kurzawa Resmi Hengkang, Layak Dikenang Sebagai Pahlawan Persib

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:52 WIB
Layvin Kurzawa Resmi Hengkang, Layak Dikenang Sebagai Pahlawan Persib - JPNN.com Bali
Layvin Kurzawa akhirnya resmi hengkang dari Persib Bandung seusai mengantar Maung Bandung menjadi juara Super League 2025-2026. Foto: Instagram @kurzawa

bali.jpnn.com, BANDUNG - Sinyal Layvin Kurzawa hengkang seusai mengantar Persib Bandung menjadi juara Super League 2025-2026 akhirnya terbukti.

Setelah mantan PSG itu berpamitan melalui media sosialnya, manajemen Persib secara resmi merilis kabar perpisahan itu.

"Hatur nuhun, Kurzawa. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme, dan komitmen yang telah diberikan selama membela Persib,” ujar Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan di laman resmi klub.

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Meski singkat, kebersamaan bek asal Prancis ini meninggalkan kesan positif.

Didatangkan pada putaran kedua, Layvin Kurzawa membawa pengalaman dan profesionalisme kelas dunia yang memperkuat skuad hingga membantu Persib meraih gelar juara Super League 2025-2026.

“Layvin Kurzawa datang pada momen penting dan turut menjadi bagian dari perjalanan yang berakhir dengan pencapaian luar biasa.

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Kami sangat menghargai setiap kontribusi yang telah diberikan, baik di dalam maupun di luar lapangan,” kata Adhitia Putra Herawan.

Layvin Kurzawa mengawali kiprahnya bersama Persib pada 11 Februari 2026 saat menghadapi Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Two di Stadion Ratchaburi.

Sinyal Layvin Kurzawa hengkang seusai mengantar Persib Bandung menjadi juara Super League 2025-2026 akhirnya terbukti.
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TAGS   Layvin Kurzawa Persib persib bandung bursa transfer kontrak pemain Paris Saint-Germain PSG Super League Super League 2025-2026 Juara Super League 2025-2026

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