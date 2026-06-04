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Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:27 WIB
Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi gelandang Bali United Mirza Mustafic seusai menjebol gawang PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam. Mirza Mustafic resmi berpisah dengan Bali United kemarin. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United belum berhenti cuci gudang sesuai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah melepas dua pemain lokal, Muhammad Rahmat dan Yabes Roni, serta striker asing Boris Kopitovic, Bali United kembali melepas gelandang tengah Mirza Mustafic.

Pemain Timnas Luksemburg ini resmi mengakhiri kerja samanya dengan skuad Serdadu Tridatu setelah hanya satu musim bertahan.

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“Kami dari manajemen kembali harus menyampaikan bahwa Mirza Mustafic dan Bali United telah sepakat mengakhiri kerja sama untuk musim yang baru,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Mirza Mustafic tidak bisa tampil maksimal di Bali United.

Pesepak bola berdarah Bosnia Herzegovina ini kerap didera cedera dan absen karena akumulasi kartu.

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Sepanjang musim ini, Mirza Mustafic hanya bermain dalam 18 pertandingan, mencetak lima gol dan satu assist.

Total ia hanya bermain selama 1.048 menit di lapangan bersama skuad Serdadu Tridatu.

Pemain Timnas Luksemburg Mirza Mustafic resmi mengakhiri kerja samanya dengan skuad Serdadu Tridatu setelah hanya satu musim bertahan.
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TAGS   bali united Timnas Luksemburg Mirza Mustafic gelandang gol tercepat PSM psm makassar Super League 2025-2026 bursa transfer kontrak pemain

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