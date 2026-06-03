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Bursa Transfer: Telmo Castanheira Hengkang dari Persik, Incar Klub Super League

Rabu, 03 Juni 2026 – 14:01 WIB
Bursa Transfer: Telmo Castanheira Hengkang dari Persik, Incar Klub Super League - JPNN.com Bali
Persik Kediri resmi melepas pemain asingnya Telmo Castanheira setelah kompetisi berakhir. Foto: Instagram @telmocastanheira

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mulai ikut meramaikan bursa transfer menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027.

Langkah terbaru tim Kota Tahu itu adalah mendepak pemain yang dianggap kurang optimal bersama tim musim lalu.

Satu nama yang sudah pasti adalah gelandang tengah asal Portugal, Telmo Castanheira.

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Telmo Castanheira menyusul kiper Leo Navacchio yang lebih dulu mengucapkan perpisahan setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

"Terima kasih @persikfcofficial untuk musim 2025/26.

Merupakan sebuah kehormatan bisa mewakili klub ini, dan saya akan selalu mengenang momen-momen tak terlupakan di Stadion Brawijaya," kata Telmo Castanheira dilansir dari laman I.League.

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Telmo Castanheira bergabung dengan Persik sejak awal musim atas rekomendasi pelatih Ong Kim Swee.

Kebetulan karena keduanya pernah bekerja sama di klub Liga Super Malaysia, Sabah FC.

Persik Kediri mulai ikut meramaikan bursa transfer menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027. Salah satunya mendepak Telmo Castanheira
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TAGS   bursa transfer persik Persik Kediri Telmo Castanheira Super League 2025-2026 Super League Marcos Reina Ong Kim Swee

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