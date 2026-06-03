Marcos Santos Hampir Pasti Besut Arema FC Lagi, Yusrinal Fitriandi Blak-blakan

bali.jpnn.com, MALANG - Peluang Marcos Santos melanjutkan kerja samanya dengan Arema FC untuk musim depan sepertinya gayung bersambut.

Manajemen Arema FC akhirnya blak-blakan membuka peluang Marcos Santos untuk segera ke Malang, melanjutkan perjuangan skuad Singo Edan, musim depan.

Marcos Santos diketahui pulang ke Brasil seusai kompetisi Super League 2025-2026 lalu berakhir.

Arema FC harus segera berbenah, mempersiapkan tim menyambut Super League 2026-2027 yang dijadwalkan bergulir awal September mendatang.

“Keputusan final memang masih menunggu rapat Board of Directors (BOD).

Namun, sejauh ini sinyalnya positif (Marcos Santos bertahan),” ujar General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman I.League.

Inal, sapaan akrabnya mengatakan ada alasan manajemen Arema FC untuk mempertahankan Marcos Santos.

Salah satunya adalah kemampuan Marcos Santos membawa Arema FC keluar dari tekanan saat tim dalam kondisi terpuruk.