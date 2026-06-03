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Cuci Gudang Persija Berlanjut, Empat Pemain Potensi Menyusul Allano & Van Basty

Rabu, 03 Juni 2026 – 13:31 WIB
Cuci Gudang Persija Berlanjut, Empat Pemain Potensi Menyusul Allano & Van Basty - JPNN.com Bali
Penyerang Persija Maxwell Souza berselebrasi seusai menjebol gawang Dewa United di JIS. Maxwell Souza dikabarkan hengkang seusai Alllano Lima dan Van Busty Souza hengkang. Foto: Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija langsung bergerak cepat setelah kompetisi Super League musim 2025-2026 berakhir akhir Mei lalu.

Dipastikan gagal merengkuh gelar juara, manajemen Persija memutuskan melakukan cuci gudang dengan melepas sejumlah pemain bintangnya.

Dua pemain asing sekaligus dilepas Persija, yakni penyerang Allano Lima dan gelandang Van Basty Sousa.

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Namun, kepergian Allano Lima dan Van Basty Sousa baru permulaan.

Berdasar data laman Transfermarkt, ada empat pemain lain yang menyusul hengkang dari Persija Jakarta.

Perinciannya, satu pemain asing dan tiga pemain lokal.

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Berikut daftar empat pemain Persija yang siap hengkang dan tinggal diumumkan manajemen dilansir dari Transfermarkt:

1. Maxwell

Kepergian Allano Lima Van Basty Sousa sebenarnya tidak diduga sama sekali, khususnya penyerang sayap Allano Lima.

Berdasar data laman Transfermarkt, ada empat pemain lain yang menyusul hengkang dari Persija Jakarta, setelah Allano Lima & Van Busty Sousa
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TAGS   Persija Persija Jakarta bursa transfer Super League Allano Lima Van Basty Souza Maxwell Eksel Runtukahu Dony Tri Pamungkas Witan Sulaeman

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