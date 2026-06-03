Cuci Gudang Persija Berlanjut, Empat Pemain Potensi Menyusul Allano & Van Basty

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija langsung bergerak cepat setelah kompetisi Super League musim 2025-2026 berakhir akhir Mei lalu.

Dipastikan gagal merengkuh gelar juara, manajemen Persija memutuskan melakukan cuci gudang dengan melepas sejumlah pemain bintangnya.

Dua pemain asing sekaligus dilepas Persija, yakni penyerang Allano Lima dan gelandang Van Basty Sousa.

Namun, kepergian Allano Lima dan Van Basty Sousa baru permulaan.

Berdasar data laman Transfermarkt, ada empat pemain lain yang menyusul hengkang dari Persija Jakarta.

Perinciannya, satu pemain asing dan tiga pemain lokal.

Berikut daftar empat pemain Persija yang siap hengkang dan tinggal diumumkan manajemen dilansir dari Transfermarkt:

1. Maxwell

Kepergian Allano Lima Van Basty Sousa sebenarnya tidak diduga sama sekali, khususnya penyerang sayap Allano Lima.