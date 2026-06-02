Persebaya Perpanjang Kontrak Bek Brasil Jefferson Silva, Bernardo Tavares Memuji

Selasa, 02 Juni 2026 – 22:22 WIB
Bek kiri Persebaya Surabaya Jefferson Silva asal Brasil bertahan di skuad Bajol Ijo setelah kontraknya diperpanjang manajemen hingga 31 Mei 2028 mendatang. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mengambil keputusan cepat untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026-2026.

Setelah mempertahankan wakil kapten Francisco Rivera, Persebaya resmi mempertahankan bek kiri asal Brasil, Jefferson Silva, untuk musim depan.

Manajemen Persebaya memperpanjang kontrak pemain dengan market value Rp4,78 miliar itu berdurasi multiyears.

Dilansir dari laman Transfermarkt, kontrak Jefferson Silva yang direkrut pada bursa transfer putaran kedua 10 Januari 2026 itu bakal berakhir 31 Mei 2028.

Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga kerangka tim yang telah terbentuk menjelang musim baru.

Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, Jefferson Silva bukan hanya pemain yang mampu memperkuat sisi kiri pertahanan.

Namun, kehadirannya juga memberikan keseimbangan dalam permainan tim, baik saat bertahan maupun membantu serangan.

"Jefferson adalah pemain yang memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini.

