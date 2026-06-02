Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang

Selasa, 02 Juni 2026 – 21:57 WIB
Penyerang Bali United Boris Kopitovic resmi hengkang dari skuad Serdadu Tridatu setelah 18 bulan bersama. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United terus melanjutkan aktivitas cuci gudang setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Setelah melepas dua pemain di sektor winger alias penyerang sayap, Muhammad Rahmat dan Yabes Roni, manajemen Bali United kembali melepas striker asing Boris Kopitovic.

Boris Kopitovic baru diumumkan hengkang, Selasa (2/6) sore oleh CEO Bali United Yabes Tanuri meski kabar pesepak bola asal Montenegro cabut dari skuad Serdadu Tridatu sejak Kamis (28/5) lalu.

“Boris Kopitovic dan Bali United resmi mengakhiri kerja sama untuk musim yang akan datang,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Boris Kopitovic direkrut Bali United pada 1 Januari 2025 lalu alias hanya 18 bulan.

Meski baru masuk pertengahan musim dari klub Liga Singapura, Tampines Rovers, Boris Kopitovic pada saat itu mampu mencetak enam gol dan dua assist dalam 15 pertandingan Bali United.

Musim ini, kontribusi Boris Kopitovic untuk Bali United tidak terlalu istimewa.

Boris Kopitovic hanya memainkan 32 pertandingan dengan kontribusi delapan gol dan tiga assist untuk Bali United.

