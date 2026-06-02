Persija Cuci Gudang, Allano & Van Basty Sousa Hengkang, Pesannya Menyentuh

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija langsung bergerak cepat setelah kompetisi Super League musim 2025-2026 berakhir akhir Mei lalu.

Dipastikan gagal merengkuh gelar juara, manajemen Persija memutuskan melakukan cuci gudang dengan melepas sejumlah pemain bintangnya.

Dua pemain asing sekaligus dilepas Persija, yakni penyerang Allano Lima dan gelandang Van Basty Sousa.

Keduanya hengkang setelah hanya semusim memakai jersey Persija.

Allano Lima tampil luar biasa bersama Persija.

Dalam 29 kali penampilannya, Allano membukukan sembilan gol, sembilan assist, dan delapan kali dinobatkan sebagai Oppo Player of the Match.

Namun, karena tidak ada kata sepakat, Allano dan Persija memutuskan berpisah.

“Hari ini saya harus menulis salah satu perpisahan tersulit dalam karier saya.