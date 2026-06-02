Rumor Darije Kalezic Jadi Pelatih PSM Menguat, Bukan Sosok Asing

Selasa, 02 Juni 2026 – 07:17 WIB
Pelatih berkebangsaan Bosnia Harzegovina Darije Kalezic dikabarkan kembali merapat ke PSM Makassar untuk musim depan. Darije Kalizec adalah mantan pelatih PSM Makassar yang mengantarkan menjadi juara Piala Indonesia pada 2019 silam.

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar bergerak cepat mencari pelatih baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2026.

Setelah tidak lagi menggunakan jasa Tomas Trucha yang dianggap gagal mengangkat performa tim, PSM Makassar dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Darije Kalezic.

Pelatih 56 tahun berkebangsaan Bosnia Harzegovina ini diplot sebagai pelatih Pasukan Ramang untuk musim depan.

Darije Kalezic sebenarnya bukan sosok asing bagi publik Makassar.

Pasalnya, pada 2019 silam, pemegang lisensi Pro-UEFA ini pernah menjadi pelatih PSM Makassar.

Hebatnya, pada musim perdananya di Indonesia, mantan pemain RKC Waalwijk di Eredivisie ini berhasil membawa PSM Makassar meraih gelar Piala Indonesia.

Namun, sayang kebersamaan Darije Kalezic saat itu hanya berlangsung singkat.

Penyuka formasi 4 – 2 – 3 – 1 ini ditunjuk pada 2 Februari 2019 dan hengkang 16 Desember 2019 mendamping PSM Makassar dalam 53 pertandingan resmi di Liga Indonesia.

