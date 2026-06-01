Playoff ACL 2: Persib Kontra Manila Digger, Cek Jadwal & Lokasi Pertandingan

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung melanjutkan kiprahnya di kompetisi Asia seusai menjadi juara Super League 2025-2026.

Skuad Maung Bandung dijadwalkan menjamu wakil Filipina, Manila Digger, dalam laga play-off AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027.

Laga ini sekaligus menjadi duel ulangan yang sarat gengsi setelah kedua tim saling jegal pada musim lalu.

Pertandingan bertensi tinggi ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 12 Agustus 2026.

Persib Bandung memastikan tempat di ACL Two sebagai juara Super League 2025-2026.

Thom Haye dan kolega menutup musim dengan raihan 79 poin dari 34 pertandingan dan berhak menjadi kampiun berkat keunggulan head-to-head atas Borneo FC yang mengoleksi jumlah poin yang sama.

Manila Digger di lain sisi datang ke Bandung dengan status juara Liga Filipina.

Anak asuh Li Haijun tampil impresif sepanjang musim dengan mengumpulkan 63 poin dari 26 pertandingan, hasil dari 19 kemenangan, enam kali imbang, dan hanya sekali kalah.