FIFA Beri Selamat ke Persib, Diteken Presiden Gianni Infantino, Ini Isinya

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kabar gembira kembali menghampiri Persib Bandung.

Pencapaian Maung Bandung meraih hattrick juara Liga Indonesia mendapat apresiasi langsung dari federasi sepak bola dunia, FIFA.

Melalui surat resmi yang ditandatangani Presiden Gianni Infantino, FIFA menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Persib menjuarai kompetisi Super League musim 2025-2026.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan secara khusus memberikan apresiasi kepada PERSIB sebagai kampiun sepak bola Indonesia musim ini.

Presiden FIFA Gianni Infantino menilai pencapaian Persib merupakan buah dari kerja keras, konsistensi dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang musim kompetisi.

“Selamat kepada seluruh anggota tim dan klub atas keberhasilan meraih gelar tersebut,” tulis Presiden FIFA Gianni Infantino bertanggal 28 Mei 2026.

Bagi Persib, surat tersebut bukan sekadar ucapan formal.

Di tengah persaingan yang semakin kompetitif, Maung Bandung mampu mempertahankan konsistensi performa, menunjukkan karakter juara, serta menjaga standar profesionalisme yang terus berkembang dari tahun ke tahun.