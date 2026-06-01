Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Yabes Roni tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya setelah berpisah dengan Bali United.

Masa 11 musim begitu membekas di benak pemain 31 tahun asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

“Tahun 2015 hingga 2026 bukanlah waktu yang singkat, suka duka, jatuh bangun dan keberhasilan telah dilalui bersama,” ujar Yabes Roni dilansir dari laman klub.

Manajemen Bali United sepakat mengakhiri kerja samanya dengan Yabes Roni, Minggu (31/5) kemarin setelah setengah musim dipinjamkan ke Persis Solo.

Yabes Roni menjadi pemain era pertama Bali United sejak pindah kandang ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 2015 silam bersama Ricky Fajrin.

Ini artinya skuad lama Bali United era Indra Sjafri tinggal menyisakan Ricky Fajrin.

Pesepak bola 31 tahun ini ikut menyumbangkan dua trofi gelar Liga 1 pada musim 2019 dan 2021 silam era Stefano ‘Teco’ Cugurra.

Yabes Roni menjadi pemain kedua yang dilepas manajemen Bali United setelah penyerang sayap Muhammad Rahmat.