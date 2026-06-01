JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

Senin, 01 Juni 2026 – 10:05 WIB
Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Yabes Roni resmi berpisah dengan Bali United setelah 11 musim bersama. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Yabes Roni tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya setelah berpisah dengan Bali United.

Masa 11 musim begitu membekas di benak pemain 31 tahun asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

“Tahun 2015 hingga 2026 bukanlah waktu yang singkat, suka duka, jatuh bangun dan keberhasilan telah dilalui bersama,” ujar Yabes Roni dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Manajemen Bali United sepakat mengakhiri kerja samanya dengan Yabes Roni, Minggu (31/5) kemarin setelah setengah musim dipinjamkan ke Persis Solo.

Yabes Roni menjadi pemain era pertama Bali United sejak pindah kandang ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 2015 silam bersama Ricky Fajrin.

Ini artinya skuad lama Bali United era Indra Sjafri tinggal menyisakan Ricky Fajrin.

Baca Juga:

Pesepak bola 31 tahun ini ikut menyumbangkan dua trofi gelar Liga 1 pada musim 2019 dan 2021 silam era Stefano ‘Teco’ Cugurra.

Yabes Roni menjadi pemain kedua yang dilepas manajemen Bali United setelah penyerang sayap Muhammad Rahmat.

Penyerang sayap Yabes Roni tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya setelah berpisah dengan Bali United setelah 11 musim bersama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   yabes roni bali united ricky fajrin Indra Sjafri teco Persis persis solo bursa transfer Super League 2025-2026 kontrak pemain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali
    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru
  2. Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin

  3. Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman - JPNN.com Bali

    Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU