Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan Bali United dengan penyerang sayap Yabes Roni akhirnya berakhir setelah kompetisi Super League 2025-2026 kelar.

Minggu (31/5) sore kemarin menjadi hari terakhir, pesepak bola asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berseragam Bali United.

Yabes Roni yang musim lalu dipinjamkan ke Persis Solo mengakhiri kebersamaannya setelah 11 musim bersama.

Yabes Roni menjadi pemain era pertama Bali United sejak pindah kandang ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 2015 silam bersama Ricky Fajrin.

Ini artinya skuad lama Bali United era Indra Sjafri tinggal menyisakan Ricky Fajrin.

Pesepak bola 31 tahun ini ikut menyumbangkan dua trofi gelar Liga 1 pada musim 2019 dan 2021 silam era Stefano ‘Teco’ Cugurra.

Yabes Roni menjadi pemain kedua yang dilepas manajemen Bali United setelah penyerang sayap Muhammad Rahmat.

Kabar pemutusan hubungan kerja sama ini diungkap langsung CEO Bali United Yabes Tanuri.