Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

bali.jpnn.com, JAKARTA - Striker Bali United Jens Raven mengaku memetik banyak pelajaran berharga selama mengikuti pemusatan latihan alias training camp (TC) Timnas Indonesia proyeksi Piala ASEAN 2026.

Jens Raven menjadi salah satu dari 23 pemain yang dipercaya pelatih John Herdman untuk melakoni TC perdana di Jakarta yang berlangsung selama lima hari dan berakhir pada Sabtu kemarin (30/5).

Bomber muda Serdadu Tridatu ini sukses mencuri perhatian di hari terakhir latihan.

Jens Raven tampil menggila dengan mencetak hattrick dalam laga internal game antara tim Merah versus tim Putih di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tiga golnya tersebut sekaligus mengantarkan kemenangan tipis 5-4 bagi tim Putih.

"Satu minggu yang luar biasa, pengalaman yang sangat berharga dan banyak sekali hal yang saya pelajari!" ujar Jens Raven melalui akun Instagram pribadinya.

Jens Raven belum memiliki cap bermain untuk tim senior.

Padahal, sebelumnya, Jens Raven sudah mendapatkan panggilan pada laga kedua FIFA Series 2026 melawan Bulgaria pada Maret.