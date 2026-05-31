JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

Minggu, 31 Mei 2026 – 17:03 WIB
Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman - JPNN.com Bali
Striker Timnas Jens Raven tampil menggila dengan mencetak hattrick dalam laga internal game antara tim Merah versus tim Putih di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Striker Bali United Jens Raven mengaku memetik banyak pelajaran berharga selama mengikuti pemusatan latihan alias training camp (TC) Timnas Indonesia proyeksi Piala ASEAN 2026.

Jens Raven menjadi salah satu dari 23 pemain yang dipercaya pelatih John Herdman untuk melakoni TC perdana di Jakarta yang berlangsung selama lima hari dan berakhir pada Sabtu kemarin (30/5).

Bomber muda Serdadu Tridatu ini sukses mencuri perhatian di hari terakhir latihan.

Baca Juga:

Jens Raven tampil menggila dengan mencetak hattrick dalam laga internal game antara tim Merah versus tim Putih di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tiga golnya tersebut sekaligus mengantarkan kemenangan tipis 5-4 bagi tim Putih.

"Satu minggu yang luar biasa, pengalaman yang sangat berharga dan banyak sekali hal yang saya pelajari!" ujar Jens Raven melalui akun Instagram pribadinya.

Baca Juga:

Jens Raven belum memiliki cap bermain untuk tim senior.

Padahal, sebelumnya, Jens Raven sudah mendapatkan panggilan pada laga kedua FIFA Series 2026 melawan Bulgaria pada Maret.

Jens Raven tampil menggila dengan mencetak hattrick dalam laga internal game antara tim Merah versus tim Putih di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Piala ASEAN 2026 bali united Jens Raven John Herdman Bomber Bali United hattrick

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman - JPNN.com Bali
    Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman
  2. Piala ASEAN 2026: Timnas TC di Bali, John Herdman Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Piala ASEAN 2026: Timnas TC di Bali, John Herdman Blak-blakan

  3. M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan - JPNN.com Bali

    M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU