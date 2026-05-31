Piala ASEAN 2026: Timnas TC di Bali, John Herdman Blak-blakan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan skuad Garuda kembali menggelar pemusatan latihan alias training camp (TC) di Bali pada awal Juli 2026.

Lokasi TC Timnas Indonesia masih sama, yakni di Bali United Training Center.

Agenda ini merupakan bagian dari persiapan intensif menjelang ASEAN Hyundai Cup, nama lain Piala ASEAN 2026.

TC di Bali dijadwalkan berlangsung selama 20 hari sebelum Indonesia melakoni laga perdana Grup A melawan Kamboja pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Bogor.

Ini akan menjadi TC kedua Timnas setelah sebelumnya menyelesaikan pemusatan latihan selama lima hari di Jakarta yang diikuti oleh 23 pemain.

Konsekuensinya, para pemain terpilih harus merelakan waktu libur mereka terpangkas demi persiapan maksimal.

Program 20 hari di Pulau Dewata ini dirancang sebagai solusi komprehensif untuk mendongkrak standar kebugaran serta ketajaman taktis skuad lokal.

"Sayangnya, mereka tidak akan mendapat waktu istirahat.