JPNN.com

JPNN.com Bali Sport M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan

M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan

Sabtu, 30 Mei 2026 – 09:17 WIB
M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Muhammad Rahmat merayakan gol ke gawang Borneo FC bersama Irfan Jaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Muhammad Rahmat sepakat hengkang setelah akhir musim berakhir. Foto: Media Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan penyerang sayap senior Muhammad Rahmat di Bali United akhirnya berakhir, Jumat (29/5) malam.

Pesepak bola 38 tahun asal Takalar, Sulawesi Selatan ini sepakat mengakhiri kerja samanya dengan Bali United setelah bersama tim sejak 1 Januari 2020 silam.

"Kami dari manajemen secara resmi menyampaikan Muhammad Rahmat telah sepakat mengakhiri kerja sama setelah kurang lebih enam tahun berseragam Bali United,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Meski bergabung saat Indonesia dan dunia dilanda Pandemi Covid-19, Muhammad Rahmat berhasil membawa Bali United merengkuh gelar juara Liga 1 musim 2021/2022.

Bali United saat itu memuncaki klasemen dengan 75 poin, hasil dari 23 kemenangan, lima kekalahan dan enam hasil imbang dari 34 pekan pertandingan.

“Terima kasih untuk perjuangan dan prestasi yang terukir bersama musim 2021/22 dan semoga perjalanan karier berikutnya dimudahkan dan menuju kesuksesan," kata Yabes Tanuri.

Baca Juga:

Total Muhammad Rahmat telah memainkan 47 pertandingan di semua kompetisi dengan memberikan 27 gol dan 10 assist untuk Bali United.

Muhammad Rahmat pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak terkait dari owner, manajemen, ofisial hingga suporter dari Bali United.

Kebersamaan penyerang sayap senior Muhammad Rahmat di Bali United akhirnya berakhir, Jumat (29/5) malam, setelah enam musim bersama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   muhammad rahmat bali united kontrak pemain bursa transfer Super League Liga 1 juara liga 1 CEO Bali United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan - JPNN.com Bali
    M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan
  2. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  3. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU