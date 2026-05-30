M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan penyerang sayap senior Muhammad Rahmat di Bali United akhirnya berakhir, Jumat (29/5) malam.

Pesepak bola 38 tahun asal Takalar, Sulawesi Selatan ini sepakat mengakhiri kerja samanya dengan Bali United setelah bersama tim sejak 1 Januari 2020 silam.

"Kami dari manajemen secara resmi menyampaikan Muhammad Rahmat telah sepakat mengakhiri kerja sama setelah kurang lebih enam tahun berseragam Bali United,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Meski bergabung saat Indonesia dan dunia dilanda Pandemi Covid-19, Muhammad Rahmat berhasil membawa Bali United merengkuh gelar juara Liga 1 musim 2021/2022.

Bali United saat itu memuncaki klasemen dengan 75 poin, hasil dari 23 kemenangan, lima kekalahan dan enam hasil imbang dari 34 pekan pertandingan.

“Terima kasih untuk perjuangan dan prestasi yang terukir bersama musim 2021/22 dan semoga perjalanan karier berikutnya dimudahkan dan menuju kesuksesan," kata Yabes Tanuri.

Total Muhammad Rahmat telah memainkan 47 pertandingan di semua kompetisi dengan memberikan 27 gol dan 10 assist untuk Bali United.

Muhammad Rahmat pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak terkait dari owner, manajemen, ofisial hingga suporter dari Bali United.