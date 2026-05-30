Tavares Senang Rivera Bertahan di Persebaya: Dia Pemain Paling Konsisten!

Sabtu, 30 Mei 2026 – 08:59 WIB
Pelatih Bernardo Tavares senang manamen Persebaya bergerak cepat mengamankan tanda tangan gelandang serang Francisco Rivera. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Bernardo Tavares buka suara setelah manajemen Persebaya melanjutkan kerja sama dengan gelandang Francisco Rivera untuk tiga musim ke depan.

Menurut Bernardo Tavares, Francisco Rivera menjadi salah satu pemain paling konsisten sepanjang musim.

Francisco Rivera sukses mencatatkan double-double dengan torehan 13 gol dan 10 assist dari 30 pertandingan bersama Persebaya musim ini.

Catatan tersebut membuatnya masuk dalam jajaran Best XI Super League 2025/26.

“Menurut saya, Francisco Rivera adalah salah satu pemain dengan performa terbaik di Persebaya musim ini.

Dia tampil dalam 30 pertandingan dengan catatan 13 gol dan 10 assist.

Statistik itu menunjukkan kontribusinya sangat besar untuk tim," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Persebaya bergerak cepat mengamankan pemain yang berkontribusi positif untuk tim musim depan.

