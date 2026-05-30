Ini Alasan Francisco Rivera Bertahan Tiga Musim di Persebaya, Bukan Soal Uang

Sabtu, 30 Mei 2026 – 08:39 WIB
Gelandang Francisco Rivera bertahan di Persebaya tiga musim ke depan karena merasa di rumah sendiri. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang serang Persebaya Francisco Rivera sepakat bertahan di skuad Bajol Ijo tiga musim ke depan.

Bukan semata soal nilai kontrak, pesepak bola 31 tahun asal Meksiko ini merasa saat di Persebaya seperti di rumah sendiri.

Menariknya, Persebaya kini menjadi klub yang paling lama dibela Francisco Rivera sejak memulai karier profesionalnya.

Pasalnya, ia mengaku menikmati setiap proses yang dijalani bersama Bajol Ijo.

“Sejak bergabung pada 2024, Persebaya menjadi klub yang paling lama saya bela dalam karier profesional.

Di sini saya merasa sangat menikmati setiap momen, baik saat latihan maupun pertandingan,” kata Francisco Rivera dilansir dari laman Persebaya.

Meski telah mencatatkan musim yang gemilang, Francisco Rivera menegaskan dirinya masih memiliki ambisi besar untuk membantu Persebaya meraih hasil lebih baik musim depan.

“Untuk musim depan, target pribadi saya tetap sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk tim. Saya ingin terus bekerja keras di setiap latihan dan pertandingan,” ujar Francisco Rivera.

TAGS   Francisco Rivera Persebaya Persebaya Surabaya uang kontrak pemain bursa transfer Super League 2026-2027 Skuad Bajol Ijo The Green Force Klasemen Super League 2025-2026

