Persebaya Gercep, Ikat Francisco Rivera Tiga Musim Depan, Kontribusinya Besar

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bergerak cepat mengamankan pemain yang berkontribusi positif untuk tim musim depan.

Satu nama yang sudah pasti adalah wakil kapten Francisco Rivera.

Gelandang serang berkebangsaan Meksiko ini sepakat untuk melanjutkan kerja sama musim depan dengan skuad Bajol Ijo.

Mantan pemain Madura United ini bersedia meneken kontrak tiga musim ke depan, tepatnya hingga 31 Mei 2029 mendatang.

Francisco Rivera direkrut Persebaya dari Madura United pada 1 Juli 2024 dengan market value saat itu berkisar Rp5,65 miliar.

Berkat penampilan apiknya dalam dua musim terakhir bersama Persebaya, nilai pasar Francisco Rivera kini berada pada kisaran Rp6,95 miliar.

Francisco Rivera mengaku sangat bahagia bisa melanjutkan perjalanan bersama Persebaya Surabaya musim depan.

Ia merasa memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan klub maupun Kota Surabaya.