Marselino Ferdinan Puji Metode Latihan John Herdman, Optimistis Terbang Tinggi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang serang Timnas Indonesia Marselino Ferdinan mengungkapkan kesan positifnya setelah menjalani sesi latihan perdana bersama pelatih baru, John Herdman.

Marselino Ferdinan mengapresiasi pendekatan pelatih asal Inggris tersebut yang menyambut kehadirannya dengan sangat baik.

Marselino Ferdinan masuk daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan Piala ASEAN 2026, nama lain ASEAN Hyundai Cup.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia yang tergabung di Grup A akan menjamu Kamboja pada 27 Juli dan Vietnam pada 3 Agustus mendatang.

"Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome dan menerima saya dengan baik," ujar Marselino Ferdinan dilansir dari Antara.

Marselino Ferdinan menjadi satu-satunya pemain abroad yang bergabung bersama 22 pemain lainnya dari kompetisi domestik, Super League.

Skuad Garuda sendiri sudah menggenjot latihan sejak Selasa (26/5).

Marselino pun memberikan impresi positif terhadap program yang disajikan John Herdman.