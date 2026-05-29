Piala ASEAN 2026: Stadion Pakansari & GBK Jadi Kandang Timnas Indonesia

Jumat, 29 Mei 2026 – 17:59 WIB
Ilustrasi Stadion Pakansari, Bogor. Foto: Amjad/JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengonfirmasi penggunaan Stadion Pakansari, Bogor, sebagai kandang Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026.

Di turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF ini, Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Brunei Darussalam/Timor Leste.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja pada 27 Juli dan Vietnam pada 3 Agustus mendatang.

Namun, jika Skuad Garuda berhasil melangkah ke babak gugur, venue pertandingan akan dialihkan ke Jakarta, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno (SGBK).

"Betul, jadi dua pertandingan fase grup yang kita daftarkan ke AFF itu main di Stadion Pakansari. Insyaallah kalau masuk semifinal, semoga lawan Malaysia, dan final lawannya siapa pun, akan main di Stadion GBK," kata Managing Director GSI, Marsal Masita dilansir dari Antara.

Marsal Masita mengatakan Stadion Pakansari dipilih karena fase grup biasanya tidak banyak disaksikan penonton.

Oleh karena itu, PSSI memilih Stadion Pakansari yang mempunyai kapasitas 30.000 penonton untuk dua laga kandang tim Garuda di babak fase grup merupakan opsi paling masuk akal.

"Karena dilihat juga ya, pertandingan-pertandingan di group stage, kayaknya agak sulit kalau expect 60.000 penonton.

