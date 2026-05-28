Bojan Hodak Blak-blakan Setelah Lengser: Persib Lebih Besar dari Pelatih & Pemain

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bojan Hodak membagikan testimoninya setelah melewati perjalanan tiga tahun yang penuh dinamika bersama Persib Bandung.

Juru taktik asal Kroasia yang lengser keprabon seusai kompetisi berakhir pekan lalu mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

Bojan Hodak yang digantikan Igor Tolic sebagai pelatih baru Persib mengaku merasa beruntung karena banyak yang mendukung tugasnya dalam menjalani tiga musim bersama Persib.

"Saya beruntung saat pertama kali tiba di sini, saya menemukan sekelompok orang yang sangat baik di dalam klub.

Tiba-tiba semua orang mulai bekerja sama dan begitulah cara kami memenangkan trofi pertama dan kedua," kata Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Meski begitu, Bojan Hodak tidak menampik bahwa musim ketiganya berjalan jauh lebih menantang.

Tantangan terbesar adalah melakukan perombakan skuad secara besar-besaran pada musim lalu seusai meraih gelar kedua secara beruntun.

Total Persib mengganti 23 dari 31 pemainnya kala itu.