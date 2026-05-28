JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bojan Hodak Blak-blakan Setelah Lengser: Persib Lebih Besar dari Pelatih & Pemain

Bojan Hodak Blak-blakan Setelah Lengser: Persib Lebih Besar dari Pelatih & Pemain

Kamis, 28 Mei 2026 – 10:27 WIB
Bojan Hodak Blak-blakan Setelah Lengser: Persib Lebih Besar dari Pelatih & Pemain - JPNN.com Bali
Bojan Hodak buka suara setelah tak lagi menjadi pelatih Persib dan digantikan posisinya oleh sang asisten pelatih Igor Tolic. Foto; Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bojan Hodak membagikan testimoninya setelah melewati perjalanan tiga tahun yang penuh dinamika bersama Persib Bandung.

Juru taktik asal Kroasia yang lengser keprabon seusai kompetisi berakhir pekan lalu mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

Bojan Hodak yang digantikan Igor Tolic sebagai pelatih baru Persib mengaku merasa beruntung karena banyak yang mendukung tugasnya dalam menjalani tiga musim bersama Persib.

Baca Juga:

"Saya beruntung saat pertama kali tiba di sini, saya menemukan sekelompok orang yang sangat baik di dalam klub.

Tiba-tiba semua orang mulai bekerja sama dan begitulah cara kami memenangkan trofi pertama dan kedua," kata Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Meski begitu, Bojan Hodak tidak menampik bahwa musim ketiganya berjalan jauh lebih menantang.

Baca Juga:

Tantangan terbesar adalah melakukan perombakan skuad secara besar-besaran pada musim lalu seusai meraih gelar kedua secara beruntun.

Total Persib mengganti 23 dari 31 pemainnya kala itu.

Bojan Hodak yang digantikan Igor Tolic sebagai pelatih baru Persib mengaku merasa beruntung karena banyak yang mendukung tugasnya selama tiga musim ini
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bojan Hodak Persib persib bandung Igor Tolic Juara Super League 2025-2026 Super League Persija Borneo FC Penasihat Teknik psm makassar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  2. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

  3. Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU