Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suporter Bali United harus mulai terbiasa tak bisa lagi melihat aksi striker Boris Kopitovic di lapangan hijau musim depan.

Boris Kopitovic dipastikan meninggalkan Bali United setelah kontraknya berakhir pada 1 Juni 2026.

Berdasar informasi yang beredar, Boris Kopitovic dan manajemen Bali United sepakat mengakhiri kerja sama setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Fakta tersebut diperkuat dari laman Transfermarkt yang mengabarkan Boris Kopitovic berstatus tanpa klub setelah dilepas Bali United.

Meski hanya 18 bulan berseragam Bali United, Boris Kopitovic memberikan kontribusi yang cukup penting di lini depan Bali United musim kemarin.

Sepanjang musim kemarin, Boris Kopitovic bermain dalam 27 pertandingan Bali United, mencetak delapan gol dan tiga assist.

Striker asal Montenegro ini beberapa kali menjadi penentu kemenangan tim.

Boris Kopitovic sekaligus menjadi top skor Bali United.