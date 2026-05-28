Persebaya Agresif di Bursa Transfer, Pemain Lokal Berdatangan, Ini Rumornya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persebaya mulai agresif di bursa transfer setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir pekan lalu.

Setelah ditinggal dua pemain asingnya, Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes dan kemungkinan kiper Andika Ramadhani yang hijrah ke Persik Kediri, manajemen mengincar sejumlah pemain idaman.

Para pemain baru ini didatangkan untuk memperkuat skuad The Green Force musim depan.

Persebaya mengakhiri musim 2025-2026 dengan menempati peringkat keempat dengan 58 poin, hasil dari 16 kali menang, 10 kali seri dan delapan kali kalah.

Meski nilai pasar skuad musim lalu masih jauh dari Persib, Persija, Dewa United dan Bali United, tetapi daya juang arek-arek Surabaya, sangat luar biasa.

Momentum itu pun dimanfaatkan manajemen untuk menambah pemain baru demi mendongkrak performa tim.

Berikut daftar pemain incaran Persebaya untuk memperkuat tim musim depan dilansir dari sejumlah sumber.

1. Ramadhan Sananta

Kiper Timnas Indonesia ini masuk daftar nomor satu yang diincar Persebaya untuk memperkuat musim depan.