Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Teka-teki kemana pelatih kiper Bali United Marcelo Pires berlabuh musim depan akhirnya terjawab.

Setelah dikabarkan hengkang ke Timnas Bangladesh seusai kontraknya berakhir 31 Mei 2026, pelatih 53 tahun ini mendadak memutuskan bertahan di Bali United.

Marcelo Pires dan Bali United sepakat melanjutkan kerja sama untuk satu musim ke depan.

Ini artinya, pelatih yang pernah menangani Nadeo Argawinata dan Wawan Hendrawan pada musim 2019 silam hingga Mike Hauptmeijer, bakal bertahan di Bali United hingga Mei 2027 mendatang.

“Terima kasih Tuhan untuk kontrak baru yang diperbarui dengan klub yang luar biasa ini @baliunitedfc.

Kami memulai musim keenam di klub yang sama,” ujar Marcelo Pires di akun pribadinya di @marcelopires_goalkeepercoach.

Marcelo Pires yang pernah mendampingi Stefano ‘Teco’ Cugurra pun mengucapkan terima kasih kepada CEO Bali United Yabes Tanuri dan pelatih Johnny Jansen yang masih memberi kepercayaan untuk musim depan.

“Terima kasih atas kesempatan untuk bekerja sama dengan staf teknis dengan baik,” tutur Marcelo Pires.