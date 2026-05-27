Persija Ungkap Alasan Pecat Mauricio Souza, Incar Pelatih Top, STY Masuk Radar?

Rabu, 27 Mei 2026 – 13:44 WIB
Mauricio Souza dipecat sebagai pelatih Persija karena gagal membawa tim ibu kota sebagai juara Super League 2025-2026. Foto: Instagram @mauricio_souza

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta akhirnya berakhir.

Meski berhasil membawa tim ibu kota berada di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026, tetapi kebersamaan juru taktik asal Brasil ini tak berlanjut karena dianggap tidak sesuai target.

Manajemen menilai mantan pelatih Madura United ini gagal membawa Persija menjadi juara Super League sebagaimana kesepakatan awal kontrak kerja sama.

“Karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak, maka kami sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama,” ujar Direktur Persija, Mohamad Prapanca, dilansir dari laman klub.

Persija juga mengakhiri kebersamaan para asisten pelatih Mauricio Souza, seperti Italo Bartole Resende (asisten pelatih), Vitor Branco da Cruz (pelatih fisik), Gerson Rodrigues Rios (pelatih kiper), Caio Araujo (analis), dan Claudio Luzardi (interpreter).

“Kami mendoakan Mauricio beserta stafnya, Coach Italo, Vitor, Gerson, Caio, dan Luzardi, agar semakin sukses dan bersinar di perjalanan berikutnya,” imbuhnya.

Bersama Mauricio Souza, Persija mampu mencatatkan perolehan poin tertinggi bagi sejarah klub, sejak kompetisi menggunakan format satu wilayah.

Persija mengakhiri kompetisi ini dengan meraih 71 poin, hasil dari 22 kali kemenangan, lima kali imbang dan tujuh kali kalah.

