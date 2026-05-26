Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kompetisi Super League 2025-2026 resmi berakhir.

Persib Bandung menjadi juara Super League setelah pada laga terakhir bermain imbang kontra Persijap Jepara.

Persis Solo di lain sisi menyusul Semen Padang dan PSBS Biak degradasi ke Liga 2 musim depan.

Bali United di lain sisi mengakhiri kompetisi di peringkat kedelapan dengan 51 poin, hasil dari 14 kali menang, sembilan kali imbang dan 11 kali kalah.

Serdadu Tridatu berhak mengunci peringkat kedelapan setelah pada laga terakhir mengalahkan tuan rumah Dewa United dengan skor 1 – 0.

Gol kemenangan Bali United dicetak gelandang muda asal Luwus, Tabanan, Kadek Agung.

Kadek Agung mengatakan hasil laga ini adalah buah dari proses panjang yang dijalani tim sepanjang musim ini.

"Semua pemain bekerja keras dari awal hingga akhir pertandingan di musim ini,” ujar Kadek Agung dilansir dari laman klub.