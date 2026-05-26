Lucas Frigeri Resmi Hengkang, Terhormat Memakai Jersei Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Berakhir sudah masa bakti kiper asing Arema FC Lucas Frigeri.

Laga pamungkas kompetisi Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta resmi menjadi panggung terakhir pesepak bola asal Brasil tersebut bersama Arema FC.

Manajemen Arema FC secara resmi mengumumkan tidak memperpanjang masa kerja sama setelah kontrak sang penjaga gawang habis per 25 Mei 2026.

Keputusan ini sekaligus menyudahi kisah manis dan perjuangan Lucas Frigeri yang telah mengawal gawang Arema FC selama dua musim terakhir.

“Manajemen Arema FC mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi besar yang telah diberikan Lucas Frigeri selama dua musim bersama tim," ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman I.League.

Manajemen Arema FC memberikan doa terbaik untuk perjalanan karier Lucas Frigeri berikutnya, meski kebersamaan kini harus berakhir.

“Semoga sukses bersama klub barunya nanti dan tetap menjadi pribadi yang membawa inspirasi di dunia sepak bola,” kata Yusrinal Fitrandi.

Di akun media sosial pribadi, Lucas Frigeri terlebih dahulu mengucapkan kalimat perpisahan.