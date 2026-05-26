Bursa Transfer: Paul Munster Bertahan di BFC, Bergerak Senyap Incar Pemain Baru

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Paul Munster akhirnya memilih bertahan di Bhayangkara FC (BFC) seusai kompetisi Super League 2025-2026, berakhir Sabtu (23/5) lalu.

Juru taktik asal Irlandia Utara berkomitmen menuntaskan kontrak dua tahun yang diteken awal musim lalu, sekaligus menepis rumor hengkang yang beredar luas di kalangan suporter.

“Saya masih di sini, Bhayangkara FC. Saya punya kontrak dua tahun,” ujar Paul Munster dilansir dari laman I.League.

Performa The Guardian, julukan Bhayangkara FC terbilang cukup stabil di papan atas klasemen Super League 2025-2026.

Sepanjang musim, Bhayangkara FC membukukan 16 kemenangan, lima kali hasil imbang, dan 13 kekalahan dari total 34 pertandingan.

Aqil Savik dan kolega mencatatkan 53 gol serta kebobolan dalam jumlah yang identik, sekaligus mengunci peringkat kelima dengan 53 poin.

Meski kompetisi baru saja kelar, mantan juru taktik Persebaya ini tidak ingin membuang waktu.

Paul Munster dan manajemen Bhayangkara FC langsung bergerak di balik layar merancang komposisi tim untuk musim depan.