JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Paul Munster Bertahan di BFC, Bergerak Senyap Incar Pemain Baru

Bursa Transfer: Paul Munster Bertahan di BFC, Bergerak Senyap Incar Pemain Baru

Selasa, 26 Mei 2026 – 19:59 WIB
Bursa Transfer: Paul Munster Bertahan di BFC, Bergerak Senyap Incar Pemain Baru - JPNN.com Bali
Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster bertahan untuk satu musim ke depan meski ada rumor hengkang. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Paul Munster akhirnya memilih bertahan di Bhayangkara FC (BFC) seusai kompetisi Super League 2025-2026, berakhir Sabtu (23/5) lalu.

Juru taktik asal Irlandia Utara berkomitmen menuntaskan kontrak dua tahun yang diteken awal musim lalu, sekaligus menepis rumor hengkang yang beredar luas di kalangan suporter.

“Saya masih di sini, Bhayangkara FC. Saya punya kontrak dua tahun,” ujar Paul Munster dilansir dari laman I.League.

Baca Juga:

Performa The Guardian, julukan Bhayangkara FC terbilang cukup stabil di papan atas klasemen Super League 2025-2026.

Sepanjang musim, Bhayangkara FC membukukan 16 kemenangan, lima kali hasil imbang, dan 13 kekalahan dari total 34 pertandingan.

Aqil Savik dan kolega mencatatkan 53 gol serta kebobolan dalam jumlah yang identik, sekaligus mengunci peringkat kelima dengan 53 poin.

Baca Juga:

Meski kompetisi baru saja kelar, mantan juru taktik Persebaya ini tidak ingin membuang waktu.

Paul Munster dan manajemen Bhayangkara FC langsung bergerak di balik layar merancang komposisi tim untuk musim depan.

Paul Munster akhirnya memilih bertahan di Bhayangkara FC (BFC) seusai kompetisi Super League 2025-2026, berakhir Sabtu (23/5) lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Paul Munster Bhayangkara FC bursa transfer pemain baru Super League Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya

  2. Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas! - JPNN.com Bali

    Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas!

  3. Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026 - JPNN.com Bali

    Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU