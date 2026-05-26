Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Johnny Jansen mengaku telah menyiapkan rencana untuk tahun keduanya di Bali United semisal masih diberi kepercayaan oleh manajemen untuk musim depan.

Ia ingin Bali United tampil lebih kompetitif musim mendatang.

Syaratnya, ia diberi kebebasan mendatangkan pemain baru sesuai kebutuhan tim.

"Saya berharap bisa mendatangkan pemain yang lebih berkualitas karena itu hal yang penting,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini diketahui hanya menandatangani kontrak satu musim di Bali United dan telah berakhir seusai kompetisi kelar.

Juru taktik asal Belanda ini juga mengaku sudah ada pembicaraan dengan manajemen terkait dengan masa depannya.

Namun, alih-alih membicarakan kontrak jangka panjang seperti yang diperoleh Stefano ‘Teco’ Cugurra, Johnny Jansen kemungkinan memilih teken kontrak jangka pendek, semusim.

Meski demikian, Johnny Jansen menilai skuad Bali United yang memiliki nilai pasar Rp100 miliar lebih sudah bagus.