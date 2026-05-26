Bursa Transfer: Arema FC Cuci Gudang, Separuh dari Skuad Dipastikan Hengkang

bali.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC bergerak cepat seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Setelah mengunci peringkat kesembilan klasemen Super League 2025-2026 dengan 48 poin, manajemen bersiap merombak separuh dari skuad musim ini untuk kompetisi mendatang.

Keputusan ini diambil setelah manajemen mengevaluasi kinerja para pemain bersama tim pelatih Arema FC.

“Kami melihat komposisi pemain untuk musim depan perlu perubahan.

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas tim,” ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman Wearemania.

Yusrinal bahkan sudah memiliki gambaran, siapa pemain yang bakal bertahan dan dilepas.

“Angkanya, 50 persen (pemain) bertahan untuk musim depan.

Nama-namanya sudah ada.