Bojan Hodak Lengser dari Kursi Pelatih Persib, Igor Tolic Jadi Pengganti

Selasa, 26 Mei 2026 – 08:35 WIB
Pelatih Bojan Hodak lengser dari kursi kepelatihan Persib Bandung. Posisinya digantikan Igor Tolic untuk musim depan.

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung.

Manajemen mengumumkan Bojan Hodak lengser dari kursi pelatih Persib seusai menjuarai Super League 2025-2026.

Posisi Bojan Hodak resmi digantikan Igor Tolic, sang asisten pelatih Persib Bandung, untuk musim depan.

Meski lengser dari kursi pelatih kepala, Bojan Hodak masih bersama Persib Bandung untuk musim depan.

Manajemen Persib memberi tugas baru sebagai Technical Advisor alias penasihat teknis Pangeran Biru musim depan.

Bojan Hodak menjadi pelatih sukses di Persib Bandung, termasuk di Liga Indonesia.

Juru taktik asal Kroasia ini berhasil mempersembahkan tiga gelar juara Liga Indonesia secara berturut-turut (three-peat) pada musim 2023/2024, 2024/2025, dan 2025/2026.

Mantan pelatih PSM Makassar dan Kuala Lumpur FC di Liga Super Malaysia ini berperan besar dalam membangun mentalitas juara, standar profesionalisme, disiplin, serta kultur kompetitif yang kini menjadi bagian penting dari identitas tim.

