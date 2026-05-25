Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen blak-blakan tidak puas dengan hasil akhir yang diperoleh Serdadu Tridatu pada kompetisi Super League 2025-2026.

Bermaterikan pemain bintang dengan nilai pasar mencapai Rp100 miliar lebih, Bali United mengunci posisi kedelapan di papan klasemen musim ini dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kali menang, 11 kali kalah dan sembilan hasil imbang.

Bali United berada di bawah Persib Bandung, Persija Jakarta dan Dewa United dalam hal nilai pasar, jauh dari Borneo FC yang bernilai Rp92,73 miliar, tetapi mengunci posisi kedua Super League 2025-2026.

Bagi mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini, Bali United seharusnya berada di posisi lima besar musim ini.

"Saya merasa kurang puas karena seharusnya kami bisa lebih dari ini.

Kami menjalani sebuah proses yang panjang, pengembangan pemain muda, dan membawa arah Bali United yang baru," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Namun, dia juga menyadari perjalanan musim ini tidak mudah bagi Serdadu Tridatu.

Pemain Bali United berulang kali bertumbangan karena ketatnya persaingan.