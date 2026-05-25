Bruno Paraiba Berat Hengkang dari Persebaya, Kalimatnya Menyentuh

Senin, 25 Mei 2026 – 14:57 WIB
Pemain Persebaya Bruno Paraiba melepaskan tendangan salto saat melawan tuan rumah Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore. Bruno Paraiba memutuskan hengkang seusai tampil impresif dalam dua laga Persebaya. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kabar mengejutkan datang dari Persebaya.

Setelah mengunci posisi keempat klasemen Super League 2025-2026, salah satu penggawa Persebaya Bruno Paraiba resmi pamit undur diri.

Gelandang berkebangsaan Brasil yang direkrut pada bursa transfer putaran kedua ini mengumumkan berpisah dengan The Green Force melalui akun pribadinya @brunoparaiba9 di Instagram, Minggu (24/5) kemarin.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menjadi bagian dari Persebaya.

Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama lima bulan terakhir ini,” ujar Bruno Paraiba.

Pemain yang bisa bermain sebagai penyerang ini telah bermain dalam 11 laga Persebaya, mencetak lima gol dan dua assist.

Kontribusi nyata Bruno Paraiba terlihat dalam dua laga terakhir, saat Persebaya membantai Semen Padang dan Persik Kediri.

Pada laga kontra Semen Padang, Bruno Paraiba bahkan mencetak hattrick, sedangkan pada laga terakhir mencetak satu gol.

