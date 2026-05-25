Lagi, FIFA Banned PSM Makassar, Dilarang Rekrut Pemain Baru, Duh

bali.jpnn.com, DENPASAR - PSM Makassar tak kunjung lepas dari kutukan induk organisasi sepak bola dunia, FIFA.

Setelah lepas dari sanksi banned pertengahan April 2025 lalu, PSM Makassar kembali menerima sanksi serupa seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir, Sabtu (23/5) lalu.

FIFA di laman https://knowledge.fifa.com/registration-bans, mengumumkan sanksi banned kepada PSM Makassar per Jumat (22/5) lalu, sehari sebelum skuad Juku Eja melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan.

Dalam putusannya, FIFA melarang PSM Makassar mendaftarkan pemain baru selama tiga periode ke depan.

Belum diketahui, sanksi FIFA tersebut dijatuhkan atas laporan siapa, apakah mantan pemain atau eks pelatih.

Namun, sanksi ini seperti mengulang edisi sebelumnya, di mana PSM Makassar mendapat beberapa kali sanksi.

Sanksi pertama dijatuhkan FIFA pada 9 Maret 2026 lalu.

Sanksi kedua diberikan FIFA pada 20 Maret 2026.