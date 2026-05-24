Giri Prasta Lantik Ipat Jadi Ketua KONI Jembrana, Target Peremajaan Venue

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Ketua Umum KONI Bali I Nyoman Giri Prasta melantik pengurus KONI Jembrana di Ballroom Gedung Kesenian Ir Soekarno, Kota Negara, Sabtu kemarin (23/5).

Pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka atau bendera organisasi oleh Giri Prasta kepada Ketua KONI Jembrana terpilih I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat.

Giri Prasta menegaskan pelantikan pengurus baru harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi, pembinaan atlet, serta pembangunan ekosistem olahraga.

“Dengan dikukuhkannya kepengurusan KONI Jembrana 2026–2030, maka para pengurus wajib menyempurnakan rencana kerja,” ujar Giri Prasta.

Giri Prasta mengatakan KONI Bali saat ini tengah mempersiapkan regulasi menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali di Kabupaten Buleleng.

Regulasi tersebut, kata dia, akan diterbitkan sembilan bulan sebelum pelaksanaan dan disusun sesuai pedoman pusat tanpa perubahan tambahan.

“Di depan mata ada Porprov di Buleleng.

Sembilan bulan sebelumnya kami akan mengeluarkan regulasi sesuai pedoman pusat, tanpa adendum lagi. Kami tegak lurus dengan regulasi,” kata Giri Prasta.