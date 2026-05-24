Bojan Hodak Cetak Rekor Langka, Sentil Persijap: Yang Diingat Persib Juara!

Minggu, 24 Mei 2026 – 21:22 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak ditetapkan menjadi pelatih terbaik setelah mengantarkan skuad Maung Bandung merengkuh gelar juara Super League 2025-2026 tiga kali beruntun. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mencetak sejarah di Liga Indonesia.

Skuad Pangeran Biru menjadi tim pertama yang berhasil meraih juara tiga musim beruntun meski pada laga terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin (23/5) bermain imbang dengan Persijap Jepara.

Tambahan satu poin cukup untuk membawa Persib Bandung mengangkat piala Super League 2025-2026, mengubur mimpi Borneo FC merengkuh gelar juara kali pertama.

Bojan Hodak jadi pelatih pertama di Liga Indonesia yang berhasil mempersembahkan gelar tiga kali dalam tiga musim beruntun.

Juru taktik asal Kroasia ini pun dinobatkan sebagai pelatih terbaik dalam tiga musim beruntun.

Dua rekor dalam tiga musim beruntun ini membuat Bojan Hodak happy luar biasa.

Ia pun tak sabar untuk segera berlibur setelah kompetisi berakhir.

“Hal pertama dalam benak saya adalah ketika laga ini selesai, musim ini selesai, semuanya kelelahan. Kami sekarang ingin segera berlibur,” ujar Bojan Hodak.

