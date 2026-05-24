Milo Sedih Persis Degradasi ke Liga 2: Kami tak Pantas Turun Kasta!
bali.jpnn.com, SERANG - Nasib apes menghampiri Persis Solo pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026, Sabtu (23/5) kemarin.
Berjuang habis-habisan merebut kemenangan saat melawan tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Persis Solo harus menerima takdir ke Liga 2 musim depan.
Persis Solo menjadi tim ketiga Super League yang turun kasta ke Liga 2 selain Semen Padang dan PSBS Biak.
Persis Solo secara meyakinkan mengalahkan Persita dengan skor meyakinkan 3 – 1.
Pada babak pertama, pemain Persis Solo Jefferson de Souza mencetak gol pertama pada menit ke-43.
Pada babak kedua, Persis Solo menambah dua gol melalui Miroslav Maricic menit ke-73 dan Dejan Tumbas menit ke-90 + 1.
Gol balasan Persita dicetak Pablo Ganet menit ke-89.
Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski harus turun kasta ke Liga 2 musim depan.
