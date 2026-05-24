JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Milo Sedih Persis Degradasi ke Liga 2: Kami tak Pantas Turun Kasta!

Milo Sedih Persis Degradasi ke Liga 2: Kami tak Pantas Turun Kasta!

Minggu, 24 Mei 2026 – 09:47 WIB
Milo Sedih Persis Degradasi ke Liga 2: Kami tak Pantas Turun Kasta! - JPNN.com Bali
Pelatih Persis Solo Milomir Seslija memberi instruksi dari pinggir lapangan. Milomir Seslija sedih Persis Solo degradasi ke Liga 2 meski menang melawan Persita kemarin. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SERANG - Nasib apes menghampiri Persis Solo pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026, Sabtu (23/5) kemarin.

Berjuang habis-habisan merebut kemenangan saat melawan tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Persis Solo harus menerima takdir ke Liga 2 musim depan.

Persis Solo menjadi tim ketiga Super League yang turun kasta ke Liga 2 selain Semen Padang dan PSBS Biak.

Baca Juga:

Persis Solo secara meyakinkan mengalahkan Persita dengan skor meyakinkan 3 – 1.

Pada babak pertama, pemain Persis Solo Jefferson de Souza mencetak gol pertama pada menit ke-43.

Pada babak kedua, Persis Solo menambah dua gol melalui Miroslav Maricic menit ke-73 dan Dejan Tumbas menit ke-90 + 1.

Baca Juga:

Gol balasan Persita dicetak Pablo Ganet menit ke-89.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski harus turun kasta ke Liga 2 musim depan.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija sedih tim yang dibelanya degradasi ke Liga 2 seusai menang atas Persita Tangerang 3 - 1 kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   milo Milomir Seslija Persis persis solo persita liga 2 degradasi Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Persita vs Persis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026 - JPNN.com Bali

    Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026

  2. John Herdman Panggil 44 Pemain, Striker Bali United Masuk Daftar, Ada Marceng - JPNN.com Bali

    John Herdman Panggil 44 Pemain, Striker Bali United Masuk Daftar, Ada Marceng

  3. Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU