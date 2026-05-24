Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026

Minggu, 24 Mei 2026 – 09:16 WIB
Persib Bandung merayakan gelar juara Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api setelah menahan imbang Persijap, kemarin malam. Foto: Persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi kasta tertinggi Super League 2025-2026 resmi berakhir.

Persib Bandung memastikan tampil sebagai juara untuk ketiga kalinya secara beruntun alias mencatat hattrick.

Persib Bandung mengunci gelar Super League 2025-2026 dengan total 79 poin dari 34 laga seusai bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) kemarin.

Borneo FC yang mengakhiri kompetisi dengan mengalahkan Malut United di Stadion Segiri 7 – 1, harus puas sebagai runner-up meski memiliki poin yang sama dengan Persib, 79.

Skuad Pesut Etam gagal merengkuh juara karena kalah head-to-head dengan Persib Bandung.

Menutup musim, PT I.League selaku operator juga membagikan penghargaan untuk kategori individu terbaik dan tim Fair Play. Berikut daftarnya:

1. Pemain Terbaik

Gelar pemain terbaik Super League 2025-2026 resmi disabet penyerang Borneo FC, Mariano Peralta.

Striker asal Argentina ini berhak meraih gelar pemain terbaik setelah bermain dalam 34 pertandingan musim ini dengan mencetak 20 gol dan 14 assists.

