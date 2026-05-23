Apes, Persis ke Liga 2 Setelah Menang Kontra Persita, Madura United Bertahan

bali.jpnn.com, SERANG - Nasib apes menghampiri Persis Solo pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026.

Berjuang habis-habisan merebut kemenangan saat melawan tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (23/5) petang, Persis Solo harus menerima takdir ke Liga 2 musim depan.

Persis Solo menjadi tim ketiga yang turun kasta ke Liga 2 selain Semen Padang dan PSBS Biak.

Takdir ini seperti tidak ada bagi Persis Solo.

Pasalnya, pada laga yang berlangsung dengan tensi tinggi, Persis Solo secara meyakinkan mengalahkan Persita dengan skor meyakinkan 3 – 1.

Pada babak pertama, pemain Persis Solo Jefferson de Souza mencetak gol pertama pada menit ke-43.

Pada babak kedua, Persis Solo menambah dua gol melalui Miroslav Maricic menit ke-73 dan Dejan Tumbas menit ke-90 + 1.

Gol balasan Persita dicetak Pablo Ganet menit ke-89.