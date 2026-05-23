John Herdman Panggil 44 Pemain, Striker Bali United Masuk Daftar, Ada Marceng

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mulai bersiap menghadapi ajang FIFA Matchday pada Juni 2026 mendatang.

Berdasar jadwal, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026, empat hari kemudian melawan Mozambique.

Dua laga penting tersebut bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (SGBK), Jakarta.

Untuk menghadapi dua laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 44 pemain.

Dilansir dari Antara, sejumlah nama besar dipanggil John Herdman untuk pertandingan penting ini.

Di sektor penjaga gawang, ada Emil Audero (Cremonese), Maarten Paes (Ajax Amsterdam) hingga tiga kiper lokal, Nadeo Argawinata (Borneo FC), Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta) hingga Muhammad Riyandi (Persis Solo).

Untuk sektor belakang, banyak nama besar yang dipanggil John Herdman.

Ada Elkan Baggott (Ipswich Town), Jay Idzes (Sassuolo), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Kevin Diks (Monchengladbach), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Rizky Ridho (Persija), Saddil Ramdani (Persib Bandung) dan Sandy Walsh (Buriram).