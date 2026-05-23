Van Gastel Blak-blakan Ungkap Alasan Bertahan di PSIM Yogyakarta, ternyata

bali.jpnn.com, BANTUL - Jean Paul van Gastel langsung memberikan pernyataan seusai memperpanjang kontrak bersama PSIM Yogyakarta.

Mantan pelatih Besiktas di Liga Turki ini bersyukur bisa melanjutkan kariernya bersama Laskar Mataram musim ini.

Pelatih asal Belanda ini mengaku terkesan terhadap atmosfer sepak bola serta keterlibatan aktif suporter maupun manajemen.

Alasan tersebut yang membuat dirinya tidak perlu berpikir panjang untuk meneken kontrak baru di PSIM Yogyakarta.

“Saya pikir klub ini memiliki jiwa. Saya juga menyukai kehidupan saya di luar sepak bola.

Jogja benar-benar kota indah untuk ditinggali.

Semua paket lengkap ini membuat saya ingin bertahan setidaknya satu tahun lagi,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

PSIM Yogyakarta menjadi kekuatan baru di Super League 2025-2026.