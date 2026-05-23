Bursa Transfer: PSIM Yogyakarta Perpanjang Kontrak Jean Paul van Gastel

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta mencuri start menjelang berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026, Sabtu (23/5) hari ini.

Saat 14 tim masih harus bertarung hari ini, manajemen PSIM Yogyakarta bergerak cepat mengamankan tanda tangan sang pelatih, Jean Paul van Gastel.

Mantan pelatih Besiktas di Liga Turki ini bersedia memperpanjang kontrak dengan durasi satu musim.

General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny mengatakan Jean Paul van Gastel bersedia memperpanjang kontrak karena cocok dengan permainan serta karakter sepak bola klub.

Keputusan tersebut diambil manajemen setelah melakukan evakuasi mendalam terhadap perkembangan performa tim serta keselarasan visi klub.

“Coach Van Gastel sudah membuktikan kapasitasnya sepanjang musim ini.

Yang terpenting, tim ini konsisten menunjukkan identitas permainan menyerang dan penguasaan bola dari awal hingga akhir musim,” ujar Steven Sunny dilansir dari laman klub.

Menurut Steven Sunny, membangun skuad yang kuat dan berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara instan, semua membutuhkan proses yang terus berkembang.