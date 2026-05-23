JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Van Gastel Dongkol, Pemain PSIM Lengah Sejak Menit Awal, Bilang Begini

Van Gastel Dongkol, Pemain PSIM Lengah Sejak Menit Awal, Bilang Begini

Sabtu, 23 Mei 2026 – 08:27 WIB
Van Gastel Dongkol, Pemain PSIM Lengah Sejak Menit Awal, Bilang Begini - JPNN.com Bali
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel dan juru taktik Arema FC Marcos Santos mendampingi anak asuhnya saat duel di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (22/5). Arema FC mengalahkan PSIM dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel, menyesalkan kurangnya fokus penggawa Laskar Mataram sejak menit awal pertandingan saat melawan Arema FC pada laga pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/5) kemarin.

Kelengahan penggawa pada paruh pertama membuat gawang PSIM Yogyakarta kebobolan cepat akibat kesalahan individu.

“Saya rasa sebagian besar pemain saya pada babak pertama tidak begitu fokus pada pertandingan.

Baca Juga:

Hasilnya, setelah empat menit, kami kebobolan satu gol akibat kesalahan individu,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Arema FC secara meyakinkan mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 3 – 1.

Penyerang sayap Joel Vinicius membuka keunggulan Arema FC pada menit ke-2, kemudian Dalberto Luan menit ke-48 dan Valdeci menit ke-88.

Baca Juga:

Gol tunggal PSIM Yogyakarta dicetak Deri Corfe menit ke-52.

“Ini adalah awal yang sulit, terutama saat menjalani laga tandang melawan Arema FC yang secara fisik merupakan lawan yang kuat,” kata Jean Paul van Gastel.

Kelengahan penggawa Laskar Mataram pada paruh pertama melawan Arema FC membuat gawang PSIM kebobolan cepat akibat kesalahan individu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jean Paul van Gastel PSIM PSIM Yogyakarta arema fc Arema FC vs PSIM Arema FC vs PSIM Yogyakarta Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Stadon Kanjuruhan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United

  2. Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas

  3. Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU