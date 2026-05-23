Ini Kata Marcos Santos Seusai Arema FC Gilas PSIM Yogyakarta, Berkelas

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Marcos Santos puas Arema FC mengalahkan PSIM Yogyakarta pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (22/5) dengan skor telak 3 – 1.

Juru taktik asal Brasil ini pun mempersembahkan kemenangan Arema FC ke suporter Singo Edan yang setia mendukung tim sepanjang musim kompetisi.

Menurutnya, kehadiran suporter mengangkat mental pemain Arema FC bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan.

“Saya senang dengan kehadiran suporter.

Keberadaan mereka mengangkat moral dan mental pemain untuk bisa meraih kemenangan.

Kemenangan ini untuk para suporter,” ujar Marcos Santos seusai laga.

Penyerang sayap Joel Vinicius membuka keunggulan Arema FC pada menit ke-2, kemudian Dalberto Luan menit ke-48 dan Valdeci menit ke-88.

Gol tunggal PSIM Yogyakarta dicetak Deri Corfe menit ke-52.