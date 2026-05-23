JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ini Kata Marcos Santos Seusai Arema FC Gilas PSIM Yogyakarta, Berkelas

Ini Kata Marcos Santos Seusai Arema FC Gilas PSIM Yogyakarta, Berkelas

Sabtu, 23 Mei 2026 – 08:06 WIB
Ini Kata Marcos Santos Seusai Arema FC Gilas PSIM Yogyakarta, Berkelas - JPNN.com Bali
Pelatih Marcos Santos puas Arema FC mengalahkan PSIM Yogyakarta pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (22/5) dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Marcos Santos puas Arema FC mengalahkan PSIM Yogyakarta pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (22/5) dengan skor telak 3 – 1.

Juru taktik asal Brasil ini pun mempersembahkan kemenangan Arema FC ke suporter Singo Edan yang setia mendukung tim sepanjang musim kompetisi.

Menurutnya, kehadiran suporter mengangkat mental pemain Arema FC bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Baca Juga:

“Saya senang dengan kehadiran suporter.

Keberadaan mereka mengangkat moral dan mental pemain untuk bisa meraih kemenangan.

Kemenangan ini untuk para suporter,” ujar Marcos Santos seusai laga.

Baca Juga:

Penyerang sayap Joel Vinicius membuka keunggulan Arema FC pada menit ke-2, kemudian Dalberto Luan menit ke-48 dan Valdeci menit ke-88.

Gol tunggal PSIM Yogyakarta dicetak Deri Corfe menit ke-52.

Pelatih Marcos Santos puas Arema FC mengalahkan PSIM Yogyakarta pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Marcos Santos arema fc PSIM PSIM Yogyakarta Arema FC vs PSIM Arema FC vs PSIM Yogyakarta Stadion Kanjuruhan Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United

  2. Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas

  3. Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU